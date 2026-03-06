Anzeige
Dow Jones News
06.03.2026 16:03 Uhr
271 Leser
Artikel bewerten:
(1)

WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. März (12. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. März (12. KW) 

=== 
M O N T A G, 16. März 2026 
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar 
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Januar/Februar 
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Janauar/Februar 
  07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz) 
  08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 4Q 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index März 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar 
 
D I E N S T A G, 17. März 2026 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis 
  07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Jahresergebnis 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Dermapharm Holding SE, vorläufiges Jahresergebnis 
*** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (11:00 PK) 
  11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Jahrespressekonferenz 
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
 
M I T T W O C H, 18. März 2026 
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Februar 
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Aumovio SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 
  07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis 
     (08:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 
*** 07:45 IT/Eni SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar 
  10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar 
  11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 im 
     Volumen von 1,5 Mrd EUR 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR 
*** 14:30 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und 
     Währungsausschuss des EP 
*** 13:30 US/Auftragseingang Industrie Januar 
*** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar 
*** 15:30 US/EIA Rohöllagerbestände Vorwoche 
*** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk Powell) 
 
D O N N E R S T A G, 19. März 2026 
  06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis 
*** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis 
     (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 PK) 
  07:00 CH/Docmorris AG, ausführliches Jahresergebnis 
  07:00 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz) 
  07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis 
*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis 
     (11:00 BI-PK; 14:30 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
  07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis 
  07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK) 
  07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis 
*** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Insolvenzen Dezember 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar 
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis und BI-PK 
  10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis und BI-PK 
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q 
*** 13:00 GB/Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und 
     Inflation in der Eurozone 
*** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar 
*** 18:00 IT/Enel SpA, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag 
  21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q 
 
***   - DE/Continental AG, Geschäftsbericht 
***   - DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis, Dividende und 
     Geschäftsbericht 
***   - IT/Eni SpA, Capital Markets Day und Strategie 2026-2029 
    - BE/EU-Gipfel 
 
F R E I T A G, 20. März 2026 
*** 06:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis 
     (13:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Januar 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Refenzsätze 
     für Unternehmenskredite (LPR) 
    - BE/EU-Gipfel (Ende) 
 
    - EU/Eurex: Großer Verfalltermin 
    - Börsenfeiertag: Japan 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 09:30 ET (14:30 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
