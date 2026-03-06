DJ WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. März (12. KW)

=== M O N T A G, 16. März 2026 *** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar *** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Januar/Februar *** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Janauar/Februar 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz) 08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index März *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar D I E N S T A G, 17. März 2026 *** 07:00 DE/Fraport AG, Jahresergebnis 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 09:00 DE/Audi AG, Jahresergebnis (11:00 PK) 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Jahrespressekonferenz *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender M I T T W O C H, 18. März 2026 *** 00:50 JP/Handelsbilanz Februar *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Aumovio SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) 07:00 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 07:45 IT/Eni SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Februar 11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR *** 14:30 BE/EZB-Bankaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 13:30 US/Auftragseingang Industrie Januar *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar *** 15:30 US/EIA Rohöllagerbestände Vorwoche *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk Powell) D O N N E R S T A G, 19. März 2026 06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 PK) 07:00 CH/Docmorris AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/PVA TePla AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz) 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Ionos Group SE, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/United Internet AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 14:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis (11:00 PK) 07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:50 DE/1&1 AG, Jahresergebnis 08:00 DE/Insolvenzen Dezember *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar *** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis und BI-PK 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis und BI-PK *** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q *** 13:00 GB/Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone *** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar *** 18:00 IT/Enel SpA, Geschäftsbericht und Dividendenvorschlag 21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q *** - DE/Continental AG, Geschäftsbericht *** - DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Jahresergebnis, Dividende und Geschäftsbericht *** - IT/Eni SpA, Capital Markets Day und Strategie 2026-2029 - BE/EU-Gipfel F R E I T A G, 20. März 2026 *** 06:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Januar *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Refenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) - BE/EU-Gipfel (Ende) - EU/Eurex: Großer Verfalltermin - Börsenfeiertag: Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

