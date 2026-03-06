Nordholz (ots) -Wenige Monate nach der offiziellen Einführung im November 2025 ist die Deutsche Marine mit dem neuen Seefernaufklärer P-8A Poseidon weltweit im Einsatz. So wurde im Februar und März 2026 das Indo-Pacific Deployment 2026 (IPD 2026) erfolgreich durchgeführt und fast zeitgleich am NATO-Manöver Dynamic Manta teilgenommen. Die NATO-Übung hatte die Schwerpunkte der U-Boot-Jagd und der maritimen Gefechtsführung.Die erfolgreiche Durchführung des IPD 2026 unterstreicht die hohe Professionalität von Besatzungen, Technik- und Logistikpersonal, die diese komplexe Verlegung über große Distanzen sowie die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft im Ausland umsetzten. In diesem Jahr setzte die Deutsche Marine einen fokussierten Akzent mit klarem Auftrag und klarer Botschaft: Präsenz, Professionalität und Partnerschaft. Deutschland ist in der Lage, moderne maritime Fähigkeiten kurzfristig weltweit einzusetzen und Verantwortung im Bündnis zu übernehmen.Mit der Teilnahme an Dynamic Manta konnte die Deutsche Marine die Zusammenarbeit mit Bündnispartnern unter realistischen Übungsbedingungen nachweisen. Insbesondere im Bereich der U-Boot-Abwehr, der weiträumigen Seeraumüberwachung und der vernetzten Operationsführung zeigte die Poseidon ihre Leistungsfähigkeit.Mit der P-8A Poseidon verfügt die Marine über ein modernes Luftfahrzeug zur Seefernaufklärung und U-Boot-Jagd. Die nun erfolgreich nachgewiesene Auslandsverlegefähigkeit stellt einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur vollen Einsatzreife dar und stärkt nachhaltig die deutsche und bündnisgemeinsame maritime Sicherheitsarchitektur.HintergrundinformationenIndo-Pacific DeploymentFür Deutschland sind freie und sichere Schifffahrtswege von großer Bedeutung. Um diese zu gewährleisten, engagiert sich das Land nicht nur wirtschaftlich und politisch im Indo-Pazifik, sondern steht auch mit seiner Marine bereit, die regelbasierte internationale Ordnung aufrechtzuerhalten. 2020 hatte die Bundesregierung mit der Verkündung ihrer "Leitlinien für den Indo-Pazifik" ihre Absicht bekräftigt, die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern dieser geopolitisch überaus wichtigen Region zu vertiefen.2021 leistete die Deutsche Marine durch die Entsendung der Fregatte "Bayern" erstmals einen Beitrag zu diesem politischen Ziel.Das bislang größte Indo-Pacific Deployment der Deutschen Marine fand im Jahr 2024 statt. Beteiligt waren die Fregatte "Baden-Württemberg" mit einer eingeschifften Bordhubschraubereinsatzgruppe des Marinefliegergeschwaders 5 sowie der Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main". Über mehrere Monate hinweg war der Verband in der Indo-Pazifik-Region im Einsatz, um die Zusammenarbeit mit Partnernationen zu vertiefen und ein sichtbares Zeichen für die Sicherheit freier und offener Seewege zu setzen.Mehr Informationen zum IPD 2026 unter:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/aktuelles/p-8a-poseidon-indo-pazifik-6072184Mehr Informationen zu Dynamic Manta unter:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/aktuelles/u-boot-jagd-uebung-dynamic-manta-6078944Seefernaufklärer P-8A PoseidonDie P-8A Poseidon kann große Seegebiete überwachen, Schiffsbewegungen verfolgen sowie U-Boote orten und bekämpfen. Zusätzlich können Leichtgewichtstorpedos, Wasserbomben und Luft-Boden-Lenkflugkörper als Waffen mitgeführt werden. Die Besatzung besteht aus elf Soldaten: drei Piloten, zwei taktische Offiziere und je drei Über- und Unterwasser-Sensorbediener.Stationierungsort ist der Fliegerhorst Nordholz bei Cuxhaven, Heimat des Marinefliegergeschwaders 3 "Graf Zeppelin". Mit der P-8A Poseidon steht der Deutschen Marine eines der modernsten Seefernaufklärungs- und U-Boot-Jagdflugzeuge zur Verfügung - ein zentraler Beitrag zur Sicherheit auf und unter See. Das Flugzeug kombiniert Reichweite, Geschwindigkeit und modernste Sensorik und leistet einen zentralen Beitrag zur Sicherheitsvorsorge Deutschlands und seiner Bündnispartner.Mehr Informationen unter:https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/luftsysteme-bundeswehr/seefernaufklaerer-p-8a-poseidonPressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle Nordsee, NordholzTelefon: +49 (0)4741 94 10972/10971E-Mail: markdopizastnordsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6230633