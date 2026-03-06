Loop Capital startet Coverage für Astera Labs mit Kaufempfehlung: Top-Analyst Ananda Baruah sieht das Unternehmen als großen Profiteur des KI-Infrastrukturbooms. Der Halbleiterhersteller Astera Labs rückt zunehmend in den Fokus von Wall-Street-Analysten. Die Investmentbank Loop Capital hat die Aktie des Unternehmens erstmals mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 250 US-Dollar aufgenommen. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 120 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de