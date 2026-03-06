Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Februar-Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben eindeutig negativ überrascht, so die Analysten der Nord LB.Die ADP-Daten hätten bereits dezente Hinweise in diese Richtung geliefert, die nun gemeldeten Zahlen der offiziellen Statistik würden aber eine doch sehr nachhaltige Schwäche offenbaren. Zwar seien Verzerrungen durch Streikaktivitäten im Gesundheitsbereich zu attestieren, dennoch würden die aktuellen Angaben- mit einem Abbau von immerhin 92.000 Beschäftigungsverhältnissen - durch eine fast schon bemerkenswerte Verschlechterung der Lage charakterisiert bleiben. Auch die separat erhobene Arbeitslosenquote liefere im Februar keine erfreulichen Signale. Bei dieser Zeitreihe zeige sich ein Anstieg auf 4,4%. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
