Die Aktie von Marvell Technology hebt am Freitag kräftig ab. Ein überraschend starker Ausblick auf das KI-Geschäft sorgt für Euphorie an der Börse. Die Nachfrage nach maßgeschneiderten KI-Chips explodiert - und könnte dem Konzern in den kommenden Jahren Milliarden bescheren.Marvell gehört am Freitag zu den größten Gewinnern an der Wall Street. Das Papier legt zeitweise rund 17 Prozent zu. Auslöser ist ein überraschend optimistischer Langfrist-Ausblick des Halbleiterkonzerns. Dieser unterstreicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär