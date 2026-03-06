© Foto: OpenAIGefährliche Sicherheitslage im Nahen Osten: Große Containerreedereien stellen den Betrieb auf mehreren Routen ein und reagieren damit auf den Nahostkonflikt.Große Containerreedereien stellen ihren Betrieb auf mehreren Routen im Nahen Osten aufgrund der erhöhten Sicherheitsrisiken vorübergehend ein. Dies gab Maersk am Freitag bekannt und erklärte in einer Kundenmitteilung: "Diese Entscheidung wurde als Vorsichtsmaßnahme getroffen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Schiffe zu gewährleisten." Von der Entscheidung ist auch der Allianzpartner Hapag-Lloyd betroffen. Hapag-Lloyd nannte ebenfalls die Sicherheitslage als Grund und informierte seine Kunden, dass bestimmte Zubringerdienste in …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE