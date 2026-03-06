Die Krise am Golf lässt die Ölpreise am Freitag auf neue Rekordstände steigen. Noch gefährlicher für Europa könnten Unterbrechungen in der Versorgung mit Flüssiggas (LNG) aus Katar werden. Ein Stratege warnt vor einem "massiven" Gaspreisschock. Besonders drei Branchen würden darunter leiden. Europa könnte in den nächsten Wochen einen unangenehmen Déjà-vu-Moment erleben: Energie wird knapp, die Preise springen in die Höhe - und die Industrie zahlt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE