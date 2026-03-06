Das Wochenende steht bevor und mit diesem steigen abermals die Unsicherheiten neuer Eskalationsmeldungen im Nahen Osten. Der Iran-Krieg und dessen weitere Auswirkungen im internationalen Rahmen lassen sich schwerlich exakt einordnen, sodass die Risikoprämien im Energiemarkt unbeirrt weiter steigen. Parabolischer Anstieg Die bullischen Signale vom Ausklang der Vorwoche gipfelten in dem aktuell laufenden Aufwärtsimpuls parabolischer Natur. Solange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
