Huawei startet KI-Datenplattform, um Modelle und Geschäftswert miteinander zu verbinden



06.03.2026

BARCELONA, Spanien, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Huawei Product & Solution Launch während des MWC Barcelona 2026 stellte Yuan Yuan, Präsident der Datenspeicher-Produktlinie von Huawei, offiziell die KI-Datenplattform von Huawei vor. Die Plattform integriert Technologien zur Wissensgenerierung und -abfrage, einen KV-Cache zur Beschleunigung der Inferenz, zur Speicherextraktion und -abfrage sowie einen Unified Cache Manager (UCM). Sie schließt die Lücke zwischen Modellen und Geschäftswert. Trotz der rasanten Fortschritte im Bereich der KI wurden die meisten KI-Modelle noch nicht vollständig in die Kerndienste integriert. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Schwerpunkt eher auf dem Training als auf der Inferenz liegt, die für die Einführung von Modellen entscheidend ist. Eine verbesserte Datenverarbeitung ist erforderlich, um Herausforderungen wie KI-Halluzinationen, langsame Reaktionszeiten und Durchsatzbeschränkungen bei der Inferenz zu bewältigen. Huawei Data Storage hat offiziell eine "3+1"-KI-Datenplattform eingeführt, um diese Herausforderungen anzugehen: Wissensgenerierung und -abruf mit hochpräzisem multimodalem Wissen für einen genaueren Abruf Sie wandelt multimodale Ressourcen durch multimodale verlustfreie Analyse und Token-Level-Kodierung in hochpräzises Wissen um und gewährleistet so eine Abrufgenauigkeit von über 95 %. KV-Cache zur Beschleunigung der Inferenz unter Verwendung historischer Speicherdaten für eine schnellere und effizientere Inferenz Sie wendet intelligentes Tiering und Management für den KV-Cache an, um das Kontextfenster erheblich zu erweitern und wiederholte Berechnungen zu reduzieren. Dies führt zu einer 90-prozentigen Reduzierung der Zeit bis zum ersten Token (TTFT) und verbessert die Geschwindigkeit der KI-Antworten erheblich. Speicherextraktion und -abruf mit Kontext-Speicherverwaltung, um Modelle durch Nutzung intelligenter zu machen Sie kann historische Daten und Erfahrungen genau extrahieren und sie in abrufbaren Speichern sammeln. Dieser Speichermechanismus macht Modelle mit der Nutzung intelligenter. UCM für die Verwaltung und Planung von Speicherdaten während des gesamten Lebenszyklus Es verwaltet Speicherdaten auf drei Cache-Ebenen, um die Wissensdatenbank, den KV-Cache und die Speicherbank intelligent zu planen. Die Huawei KI-Datenplattform bietet den Appliance-Modus für Greenfield-Bereitstellungen und den unabhängigen Modus für weiterentwickelte Bereitstellungen. Der Appliance-Modus verwendet das OceanStor A800-System. Dies gewährleistet ultimative Leistung und flexible Skalierbarkeit. Der unabhängige Modus verwendet die Architektur von KI-Daten-Engine-Knoten + OceanStor-Dorado-Speicher. Daten-Engine-Knoten können hinzugefügt werden, um bestehende Systeme zu aktualisieren, frühere Investitionen zu schützen und eine reibungslose KI-Transformation für Unternehmen zu ermöglichen. "Huawei wird die technologische Innovation weiter vertiefen. Mit der KI-Datenplattform als Brücke werden wir Modellfähigkeiten in echten Geschäftswert umwandeln", sagte Yuan Yuan. Kontakt:

