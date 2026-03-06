Stuttgart (ots) -Die Idee, das weltberühmte Ballett und die nicht minder erfolgreiche Oper für Jahre über die Stadtgrenze zu verbannen, ist nicht nur ein alter Hut, sondern wurde auch längst wegen der fehlenden Infrastruktur für untauglich erklärt. Man muss sich nicht wundern, dass Fertigstellungstermine bei öffentlichen Bauten nicht eingehalten werden, wenn Politiker glauben, ständig in laufende Prozesse grätschen zu müssen. Die Projektgesellschaft ist lange dabei, Flächen des Interimsbaus zu reduzieren und damit die Kosten zu senken. OB Nopper will sich noch mehr finanziellen Spielraum verschaffen, würde aber mit dem Umzug in die Provinz die Hochkultur ins Messer laufen lassen. Wie wollte er erklären, dass er den Betrieb der Staatstheater mitfinanziert, die Musik aber in Ludwigsburg spielt? Seinem Amtskollegen dürfte es primär nicht um die Kunst gehen, sondern darum, sich die Sanierung des Forums subventionieren zu lassen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6230651