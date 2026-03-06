Die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben den Aktienmärkten auch zum Wochenschluss zugesetzt. Inflations- und Konjunktursorgen blieben der dominierende Faktor an den Börsen, nachdem sich der Konflikt rund um den Iran weiter zuspitzte und die Energiepreise deutlich anzogen.Der DAX hat sich am Freitag mit einem Tagesminus von 0,9 Prozent bei 23.591,03 Punkten ins Wochenende verabschiedet. Der MDAX hielt sich mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 29.482,78 Punkte deutlich besser.Belastend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär