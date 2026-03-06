Ein Anteilsverkauf sollte die Bilanz dieses deutschen Chemiekonzerns erheblich entlasten. Jetzt ist der Deal erst einmal geplatzt - die Aktie fällt zweistellig. Die Aktie des Chemiekonzerns Lanxess kommt am Freitag heftig unter die Räder: Zeitweilig verlor das Papier fast 20 Prozent, um 17.30 Uhr notierte die Aktie immer noch mehr als 16 Prozent im Minus bei 13,71 Euro. Grund dafür ist, dass Lanxess eine fest eingeplante Transaktion nicht vornehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE