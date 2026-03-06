Finanzdienstleister, Wissensarbeit und IT-Services stehen unter KI-Beschuss. Wir analysieren anhand von sechs Aktien, ob KI bei diesem Branchen-Trio eher Chance oder Risiko ist. Wenn man die Logik der "Angst-Abschläge" konsequent anwendet, rücken neben der Logistik vor allem Branchen in den Fokus, deren Geschäftsmodell auf der Verarbeitung, Vermittlung oder Analyse von Informationen basiert. Hier ist die psychologische Hemmschwelle des Marktes besonders niedrig, eine sofortige Disruption zu wittern. Hier sind drei Branchen, die derzeit besonders anfällig für solche Muster sind, sowie der Schwergewichte: Finanzdienstleister und Zahlungsabwickler: Unternehmen wie Adyen (930,70 Euro; NL0012969182) oder auch die Deutsche Bank (26,25 Euro; DE0005140008) stehen unter Beobachtung. Das Narrativ: KI-gesteuerte Fintechs könnten Kreditprüfungen schneller, Versicherungsfälle automatisierter und Zahlungen kostengünstiger abwickeln. Der Angst-Faktor: Die Sorge, dass "Legacy-Systeme" (alte IT-Strukturen) zu träge für die KI-Integration sind. Die Realität: Banken besitzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...