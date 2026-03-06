© Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer UnkelDer Société-Générale-Stratege Albert Edwards sieht die KI-Krise bereits in vollem Gange. Arbeitsplätze verschwinden, Einkommen stagnieren und der Konsum könnte bald einbrechen.Der Société-Générale-Stratege Albert Edwards warnt, dass die wirtschaftlichen Folgen der künstlichen Intelligenz früher eintreten könnten als von vielen Investoren erwartet. Während einige Marktbeobachter eine KI-bedingte Wirtschaftskrise erst gegen Ende des Jahrzehnts prognostizieren, sieht Edwards die Entwicklung bereits heute im Gange. "Das KI-Makro-Weltuntergangsszenario ist nicht für 2028 vorgesehen. Es ist bereits jetzt Realität!", schreibt er in seinem aktuellen Strategiebericht. Seit der Einführung von ChatGPT …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE