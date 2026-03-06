Wachstumsstrategie mit Fokus auf Konsolidierung fragmentierter Märkte und geografische Expansion

All Seas Capital, ein paneuropäischer Investor für Private Capital, beteiligt sich an Sereni, der führenden Plattform für Bestattungsdienstleistungen in Deutschland, Belgien und Polen. All Seas Capital spezialisiert sich auf flexible und transformative Kapitallösungen für gründer- und unternehmergeführte Unternehmen. Ziel der Investition ist es, die Buy-and-Build-Strategie von Sereni zu beschleunigen und die Plattform weiter zu skalieren.

Sereni wurde 2016 mit der Vision gegründet, das Kundenerlebnis im Bestattungswesen zu modernisieren und neue Impulse für Bestattungsunternehmer zu setzen. Durch den Aufbau eines Netzwerks lokaler Betriebe unterstützt Sereni Menschen in Trauerphasen und bietet gleichzeitig eine integrierte, länderübergreifende Plattform. Das Unternehmen genießt einen erstklassigen Ruf als Marktführer, der hohe Qualitätsstandards und Empathie mit innovativen Ansätzen verbindet.

Die Wachstumsstrategie von Sereni basiert auf der Akquisition und Integration starker lokaler Bestatter, die innerhalb der institutionalisierten Plattform in einem krisenfesten Wachstumsmarkt skaliert werden. Sereni blickt dabei auf eine erfolgreiche Bilanz bei der Integration neuer Partner und einen bewährten Ansatz zur Wertschöpfung zurück. Durch die Konsolidierung fragmentierter Märkte und den Vorstoß in neue Regionen kombiniert das Unternehmen gezielte Zukäufe mit organischem Wachstum.

Geführt wird Sereni von einem erfahrenen Managementteam und einem versierten Aufsichtsrat, die umfassende Expertise in komplexen Transaktionen und großflächiger Integration besitzen. All Seas Capital wird eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten und sowohl Kapital als auch Expertise auf Aufsichtsratsebene einbringen, um die nächste Expansionsphase einzuleiten. Im Zuge der Beteiligung werden Cristobal Cuart (Co-Managing Partner) und Charlie Budenberg (Managing Director) von All Seas Capital dem Aufsichtsrat von Sereni beitreten.

Caspar Berendsen, Chairman von Sereni, kommentiert:

"Wir freuen uns sehr, All Seas Capital als Gesellschafter an Bord zu haben und unseren Wachstumskurs gemeinsam fortzusetzen. Da sich All Seas auf die Bereitstellung von Kapital für führende europäische Familien- und Unternehmerunternehmen konzentriert insbesondere im Bereich Buy-and-Build passen sie hervorragend zu uns. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit dem Team bereits jetzt sehr und sind überzeugt, dass sie einen bedeutenden Mehrwert für unsere Zukunft leisten werden."

Charlie Budenberg, Managing Director bei All Seas Capital, ergänzt::

"Sereni überzeugt durch essenzielle soziale Dienstleistungen, eine leistungsstarke Plattform und ein hochqualifiziertes Team. Das Unternehmen agiert in einem attraktiven, resilienten und planbaren Markt mit erheblichem Potenzial für eine europaweite Expansion. Wir verfügen über umfassende Erfahrung darin, vergleichbare Wachstumsstrategien durch Minderheitsbeteiligungen zu unterstützen, und sehen Sereni ideal für die nächste Entwicklungsstufe aufgestellt."

Cristobal Cuart, Co-Managing Partner von All Seas Capital, sagt:

"Als etablierter Akteur mit einer klaren Erfolgsstrategie ist Sereni der ideale Partner für uns. Unsere flexiblen Kapitallösungen ohne Kontrollübernahme decken sich perfekt mit den Buy-and-Build-Ambitionen der Gesellschafter und des Managements. Wir haben die Arbeit mit dem Team um Jörg und Caspar bereits begonnen und freuen uns darauf, das Wachstum von Sereni weiter zu beschleunigen."

Über All Seas Capital

All Seas Capital ist ein paneuropäischer Investor für Private Capital. Wir unterstützen mittelständische Unternehmen mit flexiblen Kapitallösungen (Kombination aus Fremd- und Eigenkapital), um transformatives Wachstum zu ermöglichen.

Geleitet wird das Team von Marc Ciancimino und Cristobal Cuart, die zuvor das europäische Mezzanine- und Vorzugsaktiengeschäft von KKR mitbegründet und langjährig geführt haben.

Wir investieren 30 bis 100 Mio. in profitable, resiliente Unternehmen mit starken Managementteams die ein EBITDA zwischen 5 und 50 Mio. aufweisen, um deren strategische Wachstumspläne zu beschleunigen.

www.allseascapital.com

Über Sereni

Sereni ist eine führende europäische Plattform für Bestattungsdienstleistungen mit Präsenz in Deutschland, Belgien und Polen. Seit der Gründung im Jahr 2016 ist das Unternehmen durch mehr als 180 Akquisitionen gewachsen. Sereni bietet eine hochskalierbare, integrierte Plattform, die operative Exzellenz mit starker lokaler Präsenz verbindet. Das Netzwerk handelt stets im Sinne der betroffenen Familien, der Partner-Unternehmer und der Aktionäre.

https://sereni.de/

https://sereni.be/

All Seas Capital

Charlotte Balbirnie

+44 7989 528421

CBalbirnie@keplercomms.com