Wird der Strom knapp, steigen die Budgets. Laut BÖRSE ONLINE gibt es drei Gewinner dieser Entwicklung. Der Energiehunger wird immer größer. So geht etwa Envision-Gründer und Energieexperte Zhang Lei davon aus, dass der Bedarf im kommenden Jahrzehnt um das Zehnfache steigen könnte. Bereits jetzt schießen die Strompreise in den USA nach oben. Besonders in Gegenden, wo viele Rechenzentren viel Leistung für die Entwicklung künstlicher Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE