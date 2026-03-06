Straubing (ots) -Für die Skepsis junger Menschen gegenüber der Truppe gibt es sicher gute Gründe. Die Demonstrationen rücken aber auch eine ganz grundsätzliche Frage in den Mittelpunkt: Was ist uns eine freiheitliche Gesellschaft wert? (...) Viele junge Menschen sagen heute, sie wollen nicht kämpfen. Zunächst einmal ist das etwas völlig Normales. Wer will das schon? Aber die Diskussion über Aufrüstung, Kriegstüchtigkeit und eine neue Wehrpflicht entspringt nicht irgendeiner Willkür vermeintlich kriegsverherrlichender Politiker. Die Welt hat sich verändert, ist gefährlicher geworden - und das nicht erst seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. (...) Eine freiheitliche Gesellschaft, Sicherheit, Abschreckung und Frieden gibt es nicht zum Nulltarif.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6230660