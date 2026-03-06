EQS-News: Unispace / Schlagwort(e): Personalie/Expansion

Unispace stärkt seine Führungsposition in EMEA durch drei Ernennungen in leitenden Positionen



06.03.2026

LONDON, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Unispace , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich integrierte Arbeitsplatzstrategie, -gestaltung und -bau, hat Matthew Eastwood zum Chief Executive Officer für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ernannt und damit seine regionale Führungsposition gestärkt, da Unternehmen mehr Sicherheit in Bezug auf Immobilienstrategie, Arbeitsplatzgestaltung und -bereitstellung suchen. Die Ernennungen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem viele globale Unternehmen ihre Immobilienportfolios und Arbeitsplatzstrategien neu bewerten, da hybrides Arbeiten, Kostendruck und sich wandelnde Erwartungen der Mitarbeiter die Rolle des Büros neu definieren. Neben der Ernennung von Matthew stärkt Unispace seine Führungsposition in der EMEA-Region durch die Ernennung von Fleur Peck zum Head of Workplace Strategy, EMEA, und Kate Mason zum Senior Principal, Workplace Design EMEA, wodurch die Integration von Erkenntnissen, Strategien und Umsetzung in der gesamten Region verbessert wird. Die erweiterte Führungsstruktur spiegelt das Engagement von Unispace wider, ergebnisorientierte Lösungen anzubieten, die Immobilienintelligenz, Arbeitsplatzstrategie, Design und Projektabwicklung durch ein integriertes Modell miteinander verbinden. Matthew kommt mit mehr als 25 Jahren internationaler Führungserfahrung in den Bereichen Immobilien, Arbeitsplatzgestaltung und operative Transformation zu Unispace. Zuletzt war er als Global Chief Operating Officer für den Geschäftsbereich Global Workplace Solutions von CBRE tätig, einer 21-Milliarden-Dollar-Plattform, die Nutzer in mehr als 100 Ländern unterstützt. In dieser Funktion war er unternehmensweit für Operational Excellence, Governance, Lieferkette, Risiko und Technologietransformation verantwortlich. Außerdem leitete er die Integration von Turner & Townsend in das Projektmanagementgeschäft und beaufsichtigte ein globales Programm zur Leistungsvisualisierung. Zuvor leitete Matthew das EMEA-Projektmanagementgeschäft von CBRE und steigerte dessen Umsatz von 260 Millionen US-Dollar auf über 1 Milliarde US-Dollar. Unter seiner Führung baute CBRE die größte Projektmanagementplattform der Region auf und realisierte jährlich mehr als 11.000 Projekte in verschiedenen Branchen. Als Head of Workplace Strategy EMEA kommt Fleur Peck mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Design und Strategie zu Unispace. Ihre Ernennung stärkt die Führungsposition von Unispace weiter und hilft Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter und ihre zukünftige Geschäftsvision in den Mittelpunkt strategischer Arbeitsplatzlösungen zu stellen. Ihr Fokus auf die Zusammenarbeit mit Kunden zur Definition von Arbeitsplatzstrategien dient als Katalysator für kulturellen Wandel und unterstützt die Transformation von Unternehmen und die Geschäftsleistung. Fleur bringt umfangreiche Erfahrungen auf Kundenseite in diese Position ein und konzentriert sich darauf, die tatsächlichen Herausforderungen zu verstehen, die Unternehmen zu lösen versuchen - von Leistung und Wohlbefinden bis hin zu Kultur, Zusammenarbeit und räumlichen Anforderungen. Sie wird das Team dabei leiten, diese Erkenntnisse zu nutzen und sie mit internem Fachwissen zu kombinieren, um klare und messbare Anforderungen an den Arbeitsplatz zu formulieren. In ihrer Rolle als Senior Principal, Workplace Design EMEA, wechselt Kate Mason von Woods Bagot zu Unispace, wo sie als Innenarchitektin und Arbeitsplatzspezialistin in leitender Position tätig war und eng mit Kunden zusammenarbeitete, um Arbeitsplatzstrategien und komplexe räumliche Vorgaben zu entwickeln. Ihr Hintergrund liegt im Designbereich, wo sie sich einen Namen dafür gemacht hat, die Ambitionen von Unternehmen in klare, wirtschaftlich fundierte Designlösungen umzusetzen. In ihrer Rolle bei Unispace wird Kate Mason die frühzeitige Einbindung, Briefing und Konzeptentwicklung in der gesamten EMEA-Region leiten. In Zusammenarbeit mit Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie, Luxusgüter und professionelle Dienstleistungen wird sie von Anfang an dabei helfen, die strategische Ausrichtung von Projekten zu definieren und sicherzustellen, dass die Designabsicht mit der Geschäftsleistung, der Markenidentität und den langfristigen betrieblichen Anforderungen übereinstimmt. Paul Saville-King, Group CEO von Unispace, kommentierte die Ernennungen in leitenden Positionen in der EMEA-Region wie folgt: "Diese Ernennungen in leitenden Positionen sind genau das, was unser Unternehmen braucht, da wir uns weiterhin auf die Zukunft konzentrieren und in die besten Mitarbeiter investieren, um dieses Unternehmen voranzubringen. Matthew versteht sowohl die Komplexität globaler Unternehmen als auch die Bedeutung einer konsistenten lokalen Umsetzung. Seine Erfahrung in den Bereichen Transformation, Projektdurchführung und operative Führung passt hervorragend zu unserem integrierten Modell und unserem Bestreben, Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihrer Räume zu unterstützen." Paul fügte hinzu: "Die Ernennungen von Fleur und Kate stärken unsere Arbeitsplatzstrategie und unsere Designkompetenzen weiter. Sie bringen einen reichen Erfahrungsschatz und Fachwissen in die Region ein und werden eine Bereicherung für das Unternehmen sein." Als CEO EMEA wird sich Matthew darauf konzentrieren, die Abstimmung innerhalb der Region zu verbessern und gleichzeitig die Liefertreue für Kunden zu stärken. "Unternehmen sehen sich mit Portfolioveränderungen, regulatorischem Druck und Kapitaldisziplin konfrontiert." Kommentierte Matthew Eastwood, Chief Executive Officer für EMEA bei Unispace. Matthew sagte außerdem: "Mein Fokus wird darauf liegen, das Wachstum voranzutreiben, indem ich die Mitarbeiter von Unispace befähige und die Kundenpartnerschaften vertiefe, während ich gleichzeitig das global einheitliche Modell des Unternehmens in der gesamten Region stärke und die Liefertreue verbessere." Fleur Peck, Leiterin der Abteilung Workplace Strategy EMEA bei Unispace, sagte: "Der Arbeitsplatz ist zu einem strategischen Hebel für Leistung, Wohlbefinden und Marke geworden. Ich freue mich darauf, bei Unispace einzusteigen und gemeinsam mit den Kunden ihre gewünschten Ergebnisse zu definieren und diese dann in Arbeitsplätze umzusetzen, die Menschen und den Geschäftserfolg wirklich unterstützen." Kate Mason, Senior Principal, Workplace Design, EMEA bei Unispace, fügte hinzu: "Ich war schon immer davon überzeugt, dass großartiges Design damit beginnt, Menschen, ihre Organisationen, ihre Kultur und ihre Vorstellung von Erfolg wirklich zu verstehen. Der Arbeitsplatz ist zu einem leistungsstarken Instrument für Performance und Engagement geworden. Mein Fokus liegt darauf, zu Beginn die richtigen Fragen zu stellen, damit Designentscheidungen zielgerichtet sind und auf realen Ergebnissen basieren." Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928090/Unispace_New_Leaders.jpg



