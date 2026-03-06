© Foto: wO-GeminiKurz sah es nach einer Wende am US-Immobilienmarkt aus: Die Zinsen fielen unter 6 Prozent. Doch die Eskalation im Nahen Osten treibt die Raten prompt wieder nach oben und heizt die Inflation an.Für einen kurzen Moment kehrte der Optimismus in die Wohnzimmer amerikanischer Familien zurück. Erstmals seit September 2022 sank der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken Ende der vergangenen Woche unter die Marke von 6 Prozent. Mit einem Wert von 5,98 Prozent schien der Weg frei für eine Belebung des "eingefrorenen" Immobilienmarktes pünktlich zur wichtigen Frühjahrssaison. Doch die Freude war von kurzer Dauer: Militärschläge der USA und Israels im Iran haben die Finanzmärkte …Den vollständigen Artikel lesen
