Cloud-native Plattform für die gesamte Bilanz, die für ihre Innovation im Bereich des Asset-Liability-Managements von Versicherungen anerkannt ist

Wichtigste Fakten:

Fentics Technology wurde bei den InsuranceERM UK & Europe Awards 2026 zum Gewinner der Auszeichnung " ALM Solution of the Year " gekürt, womit die Bedeutung seiner Gesamtbilanz-ALM-Plattform für Versicherer gewürdigt wurde. Die Auszeichnung wird im Rahmen der Zeremonie am 19. März verliehen.

LONDON, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fentics Technology Limited, ein in London ansässiger Anbieter von Asset-Liability-Management-Software (ALM) für Versicherer, wurde bei den InsuranceERM UK & Europe Awards 2026 als Gewinner in der Kategorie "ALM Solution of the Year" ausgezeichnet.

Angesichts der zunehmenden Unsicherheit und Komplexität der Finanzmärkte betrachten Versicherer das Asset-Liability-Management (ALM) nicht mehr als eine periodische Berichterstattungsaufgabe. Stattdessen entwickelt es sich zu einem kontinuierlichen Prozess der Messung, Optimierung und des gesamten Bilanzmanagements.

Die Plattform von Fentics basiert auf dieser Vision. Dank seiner Cloud-nativen Bottom-up-Architektur können Versicherer komplexe Analysen und Optimierungen ihrer gesamten Bilanz in Echtzeit durchführen, wodurch sie ihr ALM aktiver, transparenter und sicherer verwalten können. Die Plattform ist für den sofortigen Einsatz konzipiert und verfügt über eine intuitive "Click-and-Play"-Weboberfläche, über die Benutzer Modelle ohne benutzerdefinierte Programmierung ausführen und konfigurieren können.

Die Plattform bietet eine detaillierte Bottom-up-Modellierung von Vermögenswerten für eine Vielzahl von Instrumenten, einschließlich komplexer Derivate, mit granularer Performance-Attribution und flexiblen Stresstests. Diese Modellierungsprinzipien erstrecken sich auch auf den versicherungsmathematischen Bereich der Plattform und unterstützen die Berechnung von Rückstellungen, Solvabilitätskapitalanforderungen (SCR) und Risikomargen.

Durch die Kombination von Bottom-up-Vermögensmodellierung mit versicherungsmathematischer Verbindlichkeitsmodellierung auf einer einzigen Plattform bietet Fentics Versicherern einen integrierten Überblick über Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Kapital in der gesamten Bilanz. Die Plattform unterstützt mehrere Rechnungslegungs- und Berichtsgrundlagen und bildet komplexe Konzernstrukturen über mehrere juristische Personen und Rechtsordnungen hinweg ab.

Wichtig ist, dass die Plattform eine dynamische Interaktion zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ermöglicht, sodass Versicherer ihr Kapital unter Regelungen wie dem UK Matching Adjustment (MA) und Bermudas Scenario-Based Approach (SBA) präzise und flexibel modellieren und optimieren können.

Über die Kernfunktionen des ALM hinaus unterstützt die Plattform die Liquiditätsanalyse, die Optimierung der strategischen Vermögensallokation (SAA) für die Geschäftsplanung sowie stochastische Simulationen der gesamten Bilanz.

Huarong Tang, Co-Founder von Fentics, äußerte sich wie folgt zu der Auszeichnung:

"Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung von InsuranceERM. Sie spiegelt die Innovation hinter unserer Plattform und die wachsende Bedeutung der Gesamtbilanzanalyse für Versicherer wider, die sich in einem zunehmend komplexen regulatorischen und marktwirtschaftlichen Umfeld bewegen."

InsuranceERM erscheint seit 2008 und hat Hunderte von Initiativen, Innovationen und Branchenführern dokumentiert, die den Fortschritt im Versicherungsrisikomanagement vorantreiben. Die UK & Europe Awards zählen zu den führenden Branchenauszeichnungen für herausragende Leistungen in den Bereichen Versicherungsmathematik und Risikomanagement und werden von einer Jury aus Branchenexperten unabhängig bewertet.

Weitere Informationen zu den Auszeichnungen finden Sie auf der offiziellen Website von InsuranceERM: https://www.insuranceerm.com

Über Fentics:

Fentics Technology Limited ist ein in London ansässiges Softwareunternehmen, das Cloud-native Lösungen für das Asset-Liability-Management (ALM) und die Analyse der gesamten Bilanz für Versicherer und Rückversicherer anbietet. Die Fentics-Plattform integriert versicherungsmathematische Modellierung, Anlageanalyse und Hochleistungsrechner, um schnelle, skalierbare Reservierung, Kapitalmodellierung, Stresstests und Optimierung der strategischen Vermögensallokation (SAA) zu ermöglichen. Es wurde für moderne Versicherungsabläufe entwickelt und ermöglicht es Unternehmen, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Risiken innerhalb eines einheitlichen analytischen Rahmens zu verwalten.

Um mehr über Fentics zu erfahren, besuchen Sie https://fentics.co.uk

Für weitere Informationen

Huarong Tang

Co-Founder

+44 (0) 208 058 0178

info@fentics.co.uk