Die Aktie des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock gerät zum Wochenausklang deutlich unter Druck. Am Freitag verliert das Papier zeitweise mehr als sieben Prozent. Auslöser sind Nachrichten aus dem boomenden, aber zunehmend kritisch betrachteten Markt für Private Credit.BlackRock hat Auszahlungen aus einem seiner großen Private-Credit-Fonds eingeschränkt. Grund ist ein sprunghafter Anstieg von Rückgabewünschen der Investoren. Damit reiht sich der Konzern in eine Reihe von Branchenriesen ein,
