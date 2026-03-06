BÖRSE HEUTE: Wall Street fällt - Ölpreis über 93 USD wegen Nahost-Konflikt (06.03.2026)

Börse heute: Wall Street unter Druck durch steigende Ölpreise ?? Die Börse heute startet mit deutlichen Verlusten an der Wall Street, während gleichzeitig die Energiepreise stark steigen. Die Börse aktuell reagiert damit auf eine erneute Eskalation im Nahen Osten, die Investoren weltweit verunsichert. Besonders auffällig ist der starke Anstieg der Ölpreise: Rohöl legte um mehr als 10 - zu und überschritt erstmals seit 2023 die Marke von 93 US-Dollar pro Barrel. Gleichzeitig geraten Aktienmärkte unter Druck, da steigende Energiepreise Inflationssorgen verstärken und die wirtschaftlichen Aussichten belasten könnten. Der Markt wird derzeit vor allem von geopolitischen Entwicklungen dominiert. Vollständigen Artikel weiterlesen

