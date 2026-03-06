RAVENSBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat vor allem junge Menschen im Land mit Blick auf die private Altersvorsorge zum frühzeitigen Ansparen aufgerufen. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen früh genug beginnen, für ihr Alter auch zu sparen", sagte Merz beim Wahlkampfabschluss der baden-württembergischen CDU in Ravensburg. "Und dann sag bitte niemand: Das könnten wir ja nicht. Natürlich können wir das."

"Wir diskutieren hier über 48-Prozent-Haltelinie, bis 2031 oder bis 2032, oder für immer oder für nie", sagte Merz mit Blick auf die Debatte über die Reform des Rentensystems. Das sei nicht die entscheidende Kennziffer. Er betonte die Bedeutung der privaten Vorsorge. "Man muss nur mit kleinen Beträgen früh genug anfangen und darf es nie unterbrechen", sagte der Kanzler. "Und wenn Sie mit 50 Euro im Monat anfangen, dann haben Sie eine sechsstellige Altersversorgung, wenn Sie dann mit 65, 68 in den Ruhestand gehen." Das sei die entscheidende Botschaft, die man mit der SPD verabredet habe.

Man habe mit der SPD im Koalitionsvertrag bereits vereinbart, dass man nicht mehr allein auf die gesetzliche Rentenversicherung schaue, sondern auch auf die kapitalgedeckte betriebliche und kapitalgedeckte private Altersversorgung. Viele Länder um Deutschland herum hätten das längst gemacht./poi/DP/jha