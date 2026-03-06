The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.03.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.03.2026
ISIN Name
DE000DG4T770 DZ BANK IS.A675
DE000DG4T8B1 DZ BANK IS.A679
KYG1329V1142 BLUE HAT INT.E.TE. DL 1,-
LU2194448267 BNP P.E-LC 100E UEEOA
LU2365457410 BNPP E-ECPIGEMT U.ETFEOA
NO0013219493 DOOBA FIN. 24/27 FLR
US0450552098 AS.G.SPON.ADS/1 LS-,10
US38141GYA65 GOLDM.S.GRP 21/27 FLR
US75382E2081 RAPT THERAP.INC. NEW O.N.
US79400X5032 DECOY THERA. NEW DL-,0001
XS2346524783 WESTN CEMENT 21/26
