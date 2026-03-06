Die Aktie von Palantir setzt am Freitag ihre Rally fort. Der Titel legt im US-Handel gut fünf Prozent zu. Seit Wochenbeginn steht damit ein Plus von mehr als 20 Prozent zu Buche. Rückenwind kommt unter anderem von positiven Analystenkommentaren - trotz politischer Turbulenzen rund um einen wichtigen KI-Partner.Die Investmentbank Piper Sandler hat ihre Einstufung für Palantir auf "Overweight" bestätigt und das Kursziel bei 230 Dollar belassen. Hintergrund des Updates ist eine politische Entscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
