Lone Star Funds ("Lone Star") gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Lone Star Fund XII, L.P. eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme des Geschäftsbereichs für Kapseln und Gesundheitsinhaltsstoffe (Capsules Health Ingredients, CHI) der Lonza Group AG eingegangen ist. Im Rahmen der Transaktion wird Lonza eine Eigenkapitalausstattung in Höhe von 40 beibehalten.

CHI hat seinen Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist weltweit in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen umfasst drei Segmente:

Leere Hartkapseln: Führender globaler Hersteller von Gelatine- und pflanzenbasierten Kapseln mit einem breiten Sortiment an innovativen Lösungen für Pharma- und Nutraceutical-Kunden.

Darreichungsformlösungen: Durchgängige Entwicklungs- und Herstellungsplattform zur Versorgung von Nutraceutical- und Pharmakunden.

Gesundheitsinhaltsstoffe: Anbieter von wissenschaftlich abgesicherten, mit Schutzmarke versehenen Nahrungsbestandteilen für die gemeinsamen Märkte für Gesundheit, Energie und aktiven Lebensstil.

Lone Star schätzt CHI als hochwertige, weltweit anerkannte Plattform mit starken technischen Fähigkeiten, differenzierten Produktangeboten und etablierten Kundenbeziehungen. Als unabhängiger Betreiber wird das Unternehmen gut aufgestellt sein, um den operativen Fokus zu verbessern, in Innovation zu investieren und strategische Wachstumsinitiativen in seinen Kernsegmenten zu verfolgen. Das Unternehmen profitiert zudem von seiner Tätigkeit in attraktiven Märkten, die sich durch eine starke zugrundeliegende Entwicklung des Nachfragewachstums auszeichnen.

"Wir sehen deutliche Chancen für CHI als eigenständiges Unternehmen", sagte Donald Quintin, Chief Executive Officer von Lone Star. "Das Unternehmen nimmt führende Positionen ein, hat eine globale Reichweite und eine starke Tradition in den Bereichen Produktqualität und Innovation. Wir glauben, dass CHI als unabhängiger Betreiber von einer größeren strategischen Flexibilität und dedizierten Investitionen profitieren wird, um das Wachstum zu beschleunigen, die betriebliche Leistung zu verbessern und auch weiterhin für Kunden weltweit einen Mehrwert zu schaffen. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem CHI-Team und Lonza, um das Unternehmen gemeinsam voranzubringen."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Investmentfirma mit Hauptsitz in London, UK, die Fonds bei der Investition in Private Equity, Kredite und Immobilien berät. Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private Equity-Fonds organisiert, die insgesamt fast $95 Milliarden verwalten. Mehr Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

