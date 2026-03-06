EQS-News: CGTN / Schlagwort(e): Sonstiges

CGTN: Wie China die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start seines nächsten Fünfjahresplans schafft und globale Chancen eröffnet



06.03.2026 / 21:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PEKING, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich der Eröffnung der jährlichen Sitzung des chinesischen Parlaments veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem die wichtigsten Aufgaben des Landes für das kommende Jahr und der 15. Fünfjahresplan (2026-2030) analysiert wurden. Darin wurde hervorgehoben, wie ein starker Start Chinas im Jahr 2026 neue Chancen für die Welt schaffen und der Weltwirtschaft eine wichtige Dosis Zuversicht verleihen kann. Die diesjährigen beiden Sitzungen sind von besonderer Bedeutung, da sie das erste Jahr des 15. Fünfjahresplans Chinas markieren, einer entscheidenden Phase für die Entwicklung des Landes in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Am Donnerstagmorgen eröffnete der 14. Nationale Volkskongress (NPC), Chinas oberstes Gesetzgebungsorgan, seine vierte Sitzung in der Großen Halle des Volkes in Peking, einen Tag nachdem das höchste politische Beratungsgremium des Landes seine jährliche Sitzung eröffnet hatte. Bei der Vorlage des Regierungsarbeitsberichts auf der Eröffnungssitzung des Nationalen Volkskongresses kündigte Premierminister Li Qiang an, dass China für 2026 ein Wirtschaftswachstum von 4,5 % bis 5 % anstrebt und sich in der Praxis um eine noch bessere Leistung bemühen wird. "Die Bedingungen, die Chinas langfristiges Wachstum und seinen zugrunde liegenden Trend stützen, bleiben unverändert", erklärte Li. "China demonstriert zunehmend die Stärken seines Systems und seine Vorzüge als große Volkswirtschaft." Er forderte Anstrengungen, um die Stärken des Landes zu nutzen und auf Herausforderungen zu reagieren, darunter die zunehmenden geopolitischen Spannungen, das schwache globale Wirtschaftswachstum und die Erschütterungen des Multilateralismus und des Freihandels, um vielversprechendere Perspektiven für die Entwicklung Chinas zu eröffnen. Ein starker Start durch vorausschauende Planung Zu Beginn des 15. Fünfjahresplans (2026-2030) bleibt Chinas zentrales strategisches Ziel der Aufbau eines modernen sozialistischen Landes, das durch die Erfolge der letzten fünf Jahre, insbesondere des vergangenen Jahres, gestützt wird. Im Jahr 2025 zeigte sich die chinesische Wirtschaft trotz widriger Umstände bemerkenswert widerstandsfähig, erzielte ein stabiles BIP-Wachstum von 5 % gegenüber dem Vorjahr und erzielte neue und qualitativ hochwertigere Fortschritte in allen wirtschaftlichen und sozialen Bereichen. Der Arbeitsbericht listete beispielsweise zahlreiche neue Fortschritte auf, die China im vergangenen Jahr in Wissenschaft und Technologie erzielt hat, und hob hervor, wie das Land bei der Forschung, Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI), Biomedizin, Robotik und Quantentechnologie eine Vorreiterrolle einnimmt. Das Wirtschaftsvolumen erreichte im Jahr 2025 erneut einen neuen Höchststand und überstieg erstmals 140 Billionen Yuan (etwa 20,22 Billionen US-Dollar), womit das Entwicklungsziel für den Zeitraum des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) erreicht wurde. Insgesamt erreichte die chinesische Wirtschaft in diesem Zeitraum neue Höhen mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 5,4 %, was laut dem am Donnerstag vorgelegten Regierungsarbeitsbericht deutlich über dem globalen Durchschnitt liegt. Bemerkenswert sei, dass neue Durchbrüche in der technologischen und industriellen Innovation erzielt worden seien, heißt es in dem Bericht. Weiterhin wird erwähnt, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung landesweit in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 10 % pro Jahr gestiegen seien. Das Stimson Center, ein renommierter Think Tank mit Sitz in Washington, erklärte in einem Bericht vom Januar, dass Chinas Vorsprung im Bereich der technologischen Innovation durch "zentralisierte Koordination" gestärkt werde, und würdigte damit die Vorzüge seiner vorausschauenden Planung. "Peking betrachtet KI als Infrastruktur", erklärte das Zentrum. "Durch eine von oben nach unten gerichtete Industriepolitik und eine tiefgreifende Integration von Design und Produktion hat China KI rasch in der Fertigung, in Häfen, Stromnetzen, Krankenhäusern und Konsumgütern eingeführt." Eine Dosis Zuversicht, die globale Chancen bietet Im globalen Kontext trug Chinas Wachstumsrate von 5 % im Jahr 2025 schätzungsweise 30 % zum weltweiten Wachstum bei. Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt erwirtschaftet sie mittlerweile etwa ein Sechstel des gesamten globalen BIP und ist ein wichtiger Handelspartner für mehr als 150 Länder und Regionen. In einer Zeit, die von globaler Unsicherheit und vorherrschender Kurzfristigkeit geprägt ist, vermittelt Chinas 15. Fünfjahresplan, dessen Entwurf am Donnerstag dem Nationalen Volkskongress zur Prüfung vorgelegt wurde, weiterhin ein seltenes Maß an strategischer Zuversicht und Beständigkeit. In den nächsten fünf Jahren erwartet China, sein BIP-Wachstum in einem angemessenen Rahmen zu halten, was eine solide Grundlage für die Erreichung des Ziels bilden wird, das Pro-Kopf-BIP Chinas von 2020 bis 2035 zu verdoppeln, um das Niveau eines mäßig entwickelten Landes zu erreichen, heißt es im Regierungsarbeitsbericht. Um eine effektive Umsetzung der Ziele und Aufgaben des 15. Fünfjahresplans sicherzustellen, schlägt China laut dem Bericht insgesamt 109 Großprojekte in sechs Bereichen vor, die von der Steuerung der Entwicklung neuer produktiver Kräfte bis hin zur Gewährleistung und Verbesserung des öffentlichen Wohlergehens reichen. Um seine Integration in die Weltwirtschaft zu vertiefen, verpflichtet sich China, die Öffnung weiter voranzutreiben, den Außenhandel zu stabilisieren und dessen Struktur zu optimieren, die bilaterale Investitionszusammenarbeit auszuweiten und die hochwertige Entwicklung der Belt and Road Initiative voranzutreiben. Dem Bericht zufolge werden Anstrengungen unternommen, um den Marktzugang zu erweitern und weitere Bereiche zu öffnen, insbesondere im Dienstleistungssektor. China werde sich weiterhin voll und ganz für die Reform der WTO einsetzen und eine offene Weltwirtschaft schützen und fördern, hieß es. Chinas Zwei Sitzungen 2026 markieren einen "Wendepunkt" für die Weltwirtschaft, erklärte der geostrategische Analyst Imran Khalid in einem Gastbeitrag für Eurasia Review. Da China zu einem konsumorientierten Modell übergeht, biete es der Weltwirtschaft eine neue Art von Chancen, sagte er. "Für den globalen Süden ist China nicht mehr nur ein Abnehmer von Rohstoffen, sondern entwickelt sich zu einem wichtigen Partner im Bereich digitale Infrastruktur und grüne Energie." Ein stabiles China, so schrieb er, sei ein notwendiger Anker für eine Weltwirtschaft, die derzeit nach einem neuen Wachstumsmotor suche. https://news.cgtn.com/news/2026-03-05/How-China-offers-opportunities-for-world-with-strong-start-to-15th-FYP-1LglWRvr6ms/p.html View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-wie-china-die-voraussetzungen-fur-einen-erfolgreichen-start-seines-nachsten-funfjahresplans-schafft-und-globale-chancen-eroffnet-302707131.html



06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News