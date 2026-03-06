© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comTata Consultancy Services will Indiens KI-Zukunft prägen. Mit Milliarden-Investitionen in Rechenzentren will das Unternehmen den Markt der Künstlichen Intelligenz im bevölkerungsreichsten Land der Erde dominieren.Tata Consultancy Services (TCS), ein Schwergewicht in der indischen IT-Branche, befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit weiteren Technologieunternehmen, um den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) in Indien voranzutreiben. Das Unternehmen, das bereits eine Partnerschaft mit OpenAI abgeschlossen hat, will seine Rolle als Schlüsselakteur im Bereich der KI-Infrastruktur festigen. Wie TCS-CEO K. Krithivasan gegenüber Bloomberg erklärte, führe das …Den vollständigen Artikel lesen
