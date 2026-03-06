Geopolitische Spannungen setzten die US-Märkte am Freitag erneut unter Druck. Nach scharfen Aussagen von Donald Trump gegenüber dem Iran stieg die Nervosität der Anleger deutlich. Der Dow Jones schloss am Ende 1,0 Prozent tiefer bei 47.501,55 Punkten. Für den S&P 500 ging es um 1,3 Prozent auf 6.740,02 Punkte nach unten.US-Präsident Donald Trump hat am Freitag erklärt, dass es kein Abkommen zur Beendigung des US-Krieges gegen den Iran geben werde, solange Teheran nicht "bedingungslos kapituliert". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
