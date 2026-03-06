EQS-News: TCL Europe / Schlagwort(e): Miscellaneous

MAILAND, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele, hat in Mailand eine groß angelegte OOH-Kampagne gestartet, um die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 zu feiern. Mit Werbung an mehr als 30 stark frequentierten Standorten und Hunderten von Platzierungen in ganz Mailand und den umliegenden Verkehrsknotenpunkten wird die Kampagne während der gesamten Dauer der Olympischen Winterspiele laufen, wobei ausgewählte Platzierungen bis Ende März nach Abschluss der Paralympischen Spiele fortgesetzt werden. Als Austragungsort der Olympischen Winterspiele wird Mailand unzählige Touristen begrüßen, die sich die Wettkämpfe live ansehen wollen. TCL möchte die Botschaft der Kampagne "Inspire Greatness" einem globalen und lokalen Publikum vermitteln und die Marke mit dem Gemeinschaftsgeist, dem Ehrgeiz und den menschlichen Geschichten in Verbindung bringen, die im Mittelpunkt der Olympischen Winterspiele stehen. In ganz Mailand sind die Bilder von TCL entlang der Hauptverkehrsadern, auf Sightseeing-Bussen, in U-Bahn-Stationen und an wichtigen Verkehrsknotenpunkten zu sehen, darunter die Hauptbahnhöfe von Mailand, die Flughäfen Malpensa und Linate sowie darüber hinaus in Venedig und Verona. Eine der auffälligsten Installationen der Kampagne ist eine Werbetafel, die auf dem 90 Meter hohen Turm der städtischen technischen Dienste im Zentrum von Mailand angebracht ist und eine starke visuelle Präsenz in der Skyline der Stadt schafft. "Das Thema unserer OOH-Kampagne und unserer Erlebnisse dreht sich ganz um 'Inspiring Greatness' - und das gilt nicht nur für die Athleten, die an den Olympischen Winterspielen teilnehmen, sondern für uns alle, die wir es wagen, Grenzen zu überschreiten", so Stefan Streit, CMO von TCL Europe. "Unsere Präsenz in ganz Mailand soll den Geist dieses großen Sportereignisses in unseren Alltag bringen." Öffentliche Erlebnisse im Herzen wichtiger Städte Über die Sichtbarkeit im Außenbereich hinaus lädt TCL das Publikum auch dazu ein, sich durch öffentliche Erlebnisse in Mailand mit der Marke auseinanderzusetzen. Am Mailänder Hauptbahnhof hat TCL das TCL Edelweiss Land ins Leben gerufen, eine kreative Ausstellung auf der Piazza Duca d'Aosta. Die Installation ist bis zum 22. Februar täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, erstreckt sich über 500 Quadratmeter und bietet Besuchern die Möglichkeit, die neuesten Innovationen von TCL wie den TCL SQD-Mini LED TV X11L auszuprobieren. Die nach umweltbewussten Prinzipien gestaltete Ausstellung spiegelt das Engagement von TCL für verantwortungsvolle Innovation wider und bietet gleichzeitig praktische Erfahrungen und fotogene Momente. Das Engagement von TCL erstreckt sich auch auf die TCL Road to Milano Cortina 2026 Tour - eine Wanderinitiative, die mehrere italienische Städte in wichtigen Einkaufszentren besuchen wird. Die Tour startete im November 2025 in Rom und hat bereits erfolgreiche Pop-up-Aktivitäten in Rom, Turin und Venedig durchgeführt. Nun kommt sie nach Mailand. Sie wird bis zum 15. März im MILAN IL CENTRO ARESE fortgesetzt, wo TCL auf der Balustrade der Eislaufbahn neben dem Stand präsent ist. Der Stand von TCL zum Thema Olympische Winterspiele ist auch im Offline-Store Milano Certosa zu sehen. Unterstützung für die Olympischen Winterspiele vor Ort und weltweit TCL wird Millionen von Fans helfen, die Olympischen Winterspiele vor Ort und weltweit zu genießen, indem es den Olympic Broadcasting Services (OBS) Fernsehgeräte, digitale Beschilderung und technische Unterstützung zur Verfügung stellt, damit die Medien im International Broadcasting Centre Milano Cortina 2026 einem weltweiten Publikum präsentieren können. Das "Bildschirmuniversum" von TCL und andere Innovationen wie KI-fähige Klimaanlagen werden ebenfalls in einem TCL-Bereich im Olympischen Dorf in Mailand zu sehen sein. Dort wird gezeigt, wie die Technologie den Fans mehr Auswahlmöglichkeiten denn je bietet, wie sie die Olympischen Winterspiele genießen können. TCL ist auch mit Branding und Geräten in mehreren europäischen NOC-Häusern vertreten, den offiziellen Unterkünften der Nationalen Olympischen Komitees, in denen Fans, Athleten und Delegationen zusammenkommen, um zu feiern. In den Olympischen Dörfern sorgten die Smart-Home-Geräte von TCL für den Komfort der Athleten. Während sie sich einleben, tragen die Haushaltsgeräte der nächsten Generation von TCL, wie intelligente Waschmaschinen und Trockner, dazu bei, dass sie in den Olympischen Dörfern von Anterselva und Livigno ein neues Maß an Komfort genießen können, während TCL-Fernseher ihnen helfen, sich zu entspannen und zu erholen. TCL unterstützt auch den "Athlete Moment", indem es die Display-Technologie bereitstellt, die die Athleten mit ihren Angehörigen verbindet, damit sie direkt nach dem Wettkampf miteinander feiern können. Kunst, Kultur und der olympische Geist Um die Energie und Spannung rund um die Olympischen Winterspiele weiter zu verstärken, hat TCL außerdem mit dem Olympischen Museum zusammengearbeitet, um ein lebendiges Wandbild im Herzen von Mailand am Corso di Porta Romana 111 aufzustellen. Das Design wurde von Zeina Rashid entwickelt, einer Malerin und Olympionikin, die Jordanien 2004 in Athen und 2008 in Peking im Tischtennis vertrat und im Rahmen des Olympischen Künstlerprogramms des Olympischen Museums für das Projekt ausgewählt wurde. Die Inspiration kam aus ihren Kindheitserinnerungen, als sie die Olympischen Winterspiele im Fernsehen verfolgte, und ihre Vision wurde dann vom Wandmaler Bublegum zum Leben erweckt. Das Ergebnis ist eine lebendige Hommage an das kulturelle Erbe der Olympischen Spiele, mit der gefeiert wird, wie unzählige Kinder auf der ganzen Welt den olympischen Geist zum ersten Mal durch einen Bildschirm entdecken, der ihnen ein Fenster zu ihren zukünftigen Ambitionen öffnet. Informationen zu TCL

TCL Electronics hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Audiogeräte, Smart-Home-Produkte und Haushaltsgeräte. Unsere Produktreihe kombiniert durchdachtes Design sowie innovative Technologie, um großartige Erlebnisse zu schaffen, und bietet unverzichtbare Funktionen sowie beeindruckende Erfahrungen. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik trägt TCL mit seiner vertikal integrierten Lieferkette und seiner hochmodernen Fabrik für Display-Panels dazu bei, Innovationen für alle bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.tcl.com TCL ist eine eingetragene Marke von TCL Corporation. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927063/Tower_of_Municipal_Technical_Services.jpg

