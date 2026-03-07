Militärische Konflikte wie jener im Iran können an der Börse große Chancen bringen. Das ist nicht zynisch gemeint, sondern eine Beschreibung der letzten Jahrzehnte. Mit einigen Tagen Vorlauf überlege ich mir in der Regel, wie das Thema meiner Sonntagskolumne an dieser Stelle lauten soll. In der vergangenen Woche erzählte ich Bekannten, die sich mit der Börse nur rudimentär auskennen, was wir nach dem Eintritt der Amerikaner und Israelis in den Iran-Konflikt in unserem Börsenbrief und Börsendienst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research