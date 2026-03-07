PORR: Vorläufige Jahreszahlen mit historischem Rekord

Anzeige / Werbung

Am 4. März veröffentlichte der österreichische Baukonzern PORR vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025. Trotz eines weiterhin volatilen Marktumfelds zeigte der ATX-Wert seither ein hohes Maß an relativer Stärke.

Überproportionales EBIT-Wachstum

Die PORR (ISIN: AT0000609607) hat für das Geschäftsjahr 2025 vorläufige Zahlen vorgelegt. So erreichte das Unternehmen bei der Produktionsleistung ein neues Rekordniveau, während Auftragseingang, Auftragsbestand und Betriebsergebnis deutlich zulegten. Besonders auffällig ist die Dynamik beim Ergebnis: Das Ergebniswachstum fiel deutlich stärker aus als das Wachstum bei Auftragseingang und Produktionsleistung. Dies unterstreicht die gestiegene operative Effizienz des Konzerns.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 197 Millionen Euro - ein Zuwachs von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2024: 158,4 Mio. Euro). Getragen wurde diese Entwicklung vor allem von der starken Performance in den Heimmärkten Österreich, Polen und Rumänien sowie von deutlichen Effizienzsteigerungen innerhalb des Konzerns. Die daraus resultierende EBIT-Marge verbesserte sich auf 3,1 Prozent - nach 2,6 Prozent im Jahr 2024.

Mit plus 24 Prozent übertraf der Ergebniszuwachs das Plus bei Auftragseingang und Produktionsleistung deutlich, das sich im einstelligen bzw. niedrigen zweistelligen Bereich bewegte. Dies verdeutlicht, dass PORR nicht allein durch Volumenwachstum, sondern zunehmend durch Margensteigerung punktet. Auch im Vorjahr 2024 war dieses Muster zu beobachten: Das EBIT wuchs damals mit 12,9 Prozent ebenfalls deutlich stärker als Produktionsleistung (+2,6 Prozent) und Umsatz (+2,3 Prozent). Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt damit die strategische Ausrichtung des Konzerns auf margenstärkeres Wachstum.

Produktionsleistung auf Rekordniveau

Die Produktionsleistung erhöhte sich 2025 auf 6.818 Millionen Euro - ein Plus von rund einem Prozent gegenüber dem Vorjahr (2024: 6.747 Mio. Euro) und erzielte damit einen neuen Höchstwert. Nahezu die gesamte Leistung (98,4 Prozent) stammt aus den sieben Heimmärkten des Konzerns: Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien. Österreich bleibt dabei der mit Abstand bedeutendste Einzelmarkt.

Der Auftragseingang stieg um 14,1 Prozent auf 7.813 Millionen Euro (2024: 6.846 Mio. Euro). Haupttreiber war dabei der Tiefbau- und Infrastrukturbereich, der europaweit von öffentlichen Investitionsprogrammen und dem Ausbau der transeuropäischen Verkehrsnetze (TEN-T) profitiert. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 kletterte um 11,7 Prozent auf 9.539 Millionen Euro und sichert damit eine hohe Auslastung für die kommenden Jahre. Großprojekte aus dem Segment Infrastruktur International sowie aus Rumänien, Polen und Tschechien leisteten dazu wesentliche Beiträge. Auch der Umsatz erhöhte sich auf 6.295 Millionen Euro (+1,7 Prozent gegenüber 2024).

Positiver Ausblick auf 2026

Auf Basis des hohen Auftragsbestands und der erwarteten Marktentwicklung geht der Vorstand von einer positiven Leistungs-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Jahr aus. Das langfristige Ziel einer EBIT-Marge von 3,5 bis 4,0 Prozent bis 2030 bleibt unverändert bestehen. Der aktuelle Auftragsbestand liefert hierfür eine solide Grundlage.

Übrigens: Testierte und detaillierte Zahlen inkl. Segmentberichterstattung werden im vollständigen PORR Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025 enthalten sein, der am 26. März 2026 veröffentlicht wird.

