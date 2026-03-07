* Gold bleibt ein Basisinvestment* Goldminenaktien immer noch günstig

Liebe Leser,



"Politik hat Deutsche deutlich ärmer gemacht", ließ das Statistische Bundesamt am 4. März dieses Jahres verlauten. Wenn Sie mein 2019 erschienenes Buch "Die Wohlstandsvernichter" gelesen haben, wird Sie das nicht überraschen. Wenn Sie darüber hinaus zu den Abonnenten meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren gehören, konnten Sie Ihren Wohlstand in den vergangenen Jahren trotz dieser Politik erhalten und sogar deutlich mehren.



Auch jetzt ist es noch nicht zu spät, sich gekonnt zur Wehr zu setzen. Lassen Sie sich von den Wohlstandsvernichtern aus Brüssel, Berlin und den Zentralbanken nicht ins Bockshorn jagen. Treffen Sie stattdessen kluge Anlageentscheidungen, mit denen Sie auch in schwierigen Zeiten zu den Gewinnern dieser schlechten Politik gehören.

