Gratis Adidas Gazelle durch Aktien
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|142,35
|143,35
|10:11
|142,30
|143,15
|06.03.
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:54
|Gratis Adidas Gazelle durch Aktien
|Gratis Adidas Gazelle durch Aktie
► Artikel lesen
|09:50
|Samstag-Meldung zu ADIDAS AG: Jetzt geht's richtig los!
|Fr
|Adidas: Zolleffekte als Gewinnbremse
|Bjorn Gulden bleibt bis 2030 Vorstandschef von Adidas. Sein seit Anfang 2023 laufender Vertrag wurde entsprechend verlängert. Das verringert die Unsicherheiten rund um den Sportartikelhersteller. Bis...
► Artikel lesen
|Fr
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Adidas auf 206 Euro - 'Kaufen'
| FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 240 auf 206 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Björn Gulden...
► Artikel lesen
|Fr
|DZ BANK stuft Adidas auf 'Kaufen'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 240 auf 206 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Björn Gulden...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADIDAS AG
|142,70
|-1,65 %