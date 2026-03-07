Die niederländische Plattform TAGGRS startet einen kostenlosen globalen Wettbewerb zur Prüfung praktischer Implementierungsfähigkeiten. Während die Welt Athleten bei den Olympischen Winterspielen über das Eis gleiten sieht, misst ein anderer Wettbewerb in dieser Saison Leistung unter Zeitdruck. Die TAGGRS Games öffnen ihre virtuelle Arena für Marketer, Analysten und Tracking-Spezialisten, die ihre Fähigkeiten zeigen, Preise gewinnen und um den Titel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n