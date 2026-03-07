Gold: Die Kraft zur Stabilisierung! Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 11/2026

KEY TAKEAWAYS

Gold hat zu Wochenbeginn zunächst deutlich nachgegeben. Aus dem Tageschart lässt sich herauslesen, dass die ersten beiden Tageskerzen in der abgelaufenen Handelswoche rot eingefärbt sind. Das Edelmetall hat sich auf Tagesbasis in den letzten Handelstagen an der SMA20 (aktuell bei 5.090,6 US-Dollar) stabilisieren können. Für eine größere Erholung hat es bisher noch nicht gereicht. Der Kerzenkörper der Tageskerze am Freitag hat auf der SMA20 aufgesetzt und ist von hier aus wieder in Richtung Norden gelaufen.

Das Tageschart kann nach wie vor bullisch interpretiert werden. Gold hatte bisher die Kraft sich jeweils an der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Solange die SMA20 auf Tagesschlussbasis hält, solange könnte das Edelmetall wieder aufwärtslaufen. Denkbare Anlaufziele unter dem Allzeithoch könnten die 5.250/60 US-Dollar und dann die 5.420 US-Dollar sein.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 07.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.