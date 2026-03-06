Le 6 mars/March 2026

Traction Uranium Corp. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every three (3) pre-consolidated common shares.

As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 3,649,697 common shares.

The name and symbol will not change.

Please note that all open orders will be canceled at the close of business on March 10, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

___________________________

Traction Uranium Corp. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque trois (3) actions ordinaires pré-consolidées.

En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 3 649 697 actions ordinaires.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 10 mars 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.

Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: le 11 mars/March 2026 Record Date/Date d'Enregistrement: le 11 mars/March 2026 Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 12 mars/March 2026 Symbol/Symbole: TRAC NEW/NOUVEAU CUSIP: 89239Q 30 6 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 89239Q 30 6 1 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 89239Q207/CA89239Q2071

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.