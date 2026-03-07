Der Markt für den Energierohstoff ist unterversorgt. Und schnelle Abhilfe scheint nicht in Sicht zu sein. Davon sollten der Uranpreis und dieser Aktienkurs profitieren. Der Spotpreis für Uran hatte im Januar die 100-US-Dollar-Marke genommen. Aktuell ist die Notiz zwar wieder etwas zurückgegangen, angesichts des Markts ist das allerdings wohl nur eine kurze Verschnaufpause. Langfristig wird dem Uranmarkt ein höheres Preisniveau zugeschrieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
