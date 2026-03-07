Marvell Technology - MRVL: Alphabet, Amazon, Meta & Microsoft - alle wollen die ASICs!

Gap Up nach Q4-Zahlen!

Chips für Rechenzentren & KI-Infrastruktur sorgen für volle Kassen bei Marvell Technolgy - der Ausblick begeistert die Börsianer!

Marvell Technology (MRVL) - ISIN US5738741041

Rückblick: Während der VanEck Semiconductor ETF am Freitag rund 3.7 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss im Minus lag, gab es bei der Marvell-Technologies-Aktie ein sattes Kursplus von 18 Prozent. Die Zahlen selbst lagen im Rahmen der Erwartungen. Der Ausblick aber, insbesondere hinsichtlich des langfristigen Potenzials der Chips, war allerdings bombastisch!

Marvell-Aktie: Chart vom 06.03.2026, Kürzel: MRVL Kurs: 89.57 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir sind gespannt, wie die Marvell-Aktie am Montag in die Börsenwoche startet. Ideal wäre, wenn das Wertpapier noch einmal in den Bereich zwischen den beiden gelben Linien zurückkehren und dann einen Bounce starten würde. Kursziel ist das Hoch vom Freitag bei 93.40 USD

Mögliches bärisches Szenario

Die Volatilität der Halbleiterbranche ist bekannt. Dies gilt umso mehr, da der Gesamtmarkt angesichts der Geschehnisse in Nahost gerade super-nervös ist. Die gelbe Linie markiert eine Kurslücke im Chartbild bei Marvell Technology, unter der Trader deutlich vorsichtiger agieren sollten.

Meinung

Der Chipkonzern Marvell Technology sorgte mit seinen Quartalszahlen für eine äußerst positive Marktreaktion. Im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten leicht und meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0.80 USD nach 0.60 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg auf 2.219 Mrd. USD und lag damit ebenfalls über den Prognosen. Treiber der starken Entwicklung ist vor allem die hohe Nachfrage von Cloud-Unternehmen wie Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft nach ASICs (application-specific integrated circuits = maßgeschneiderten Chips für Rechenzentren und KI-Infrastruktur). Auch der Nettogewinn auf GAAP-Basis verbesserte sich deutlich auf 396.1 Mio. USD beziehungsweise 0.46 USD je Aktie, während der bereinigte Gewinn 685.1 Mio. USD erreichte. Für das 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres soll es laut dem aktuellen Ausblick einen Umsatz von rund 2.400 Mrd. USD geben. Beim Gewinn je Aktie rechnet das Unternehmen nach GAAP-Standard mit etwa 0.31 USD je Anteilsschein. Auf bereinigter Basis (non-GAAP) erwartet Marvell dagegen ein EPS von ungefähr 0.79 USD je Aktie - ein ordentlich Plus gegenüber den 0.62 USD im Vergleichsquartal des Vorjahres. In den genannten Prognosen sind - einschließlich üblicher Schwankungsbreiten - die inzwischen abgeschlossenen Übernahmen von Celestial AI und XConn Technologies bereits berücksichtigt. Noch prickelnder der längerfristige Ausblick: Der Halbleiterspezialist rechnet in den kommenden Jahren mit einem kräftigen Wachstumsschub. Bis zum Geschäftsjahr 2028 sollen die Erlöse auf etwa 15 Milliarden USD klettern. Das entspräche einem Plus von rund 40 Prozent und würde die derzeitigen Analystenprognosen von etwa 12.9 Milliarden USD klar übertreffen. Schon für 2027 stellt das Unternehmen einen Umsatzsprung von über 30 Prozent in Aussicht und erwartet Einnahmen von nahezu 11 Milliarden USD.



Quellennachweis: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/boersennews/marvell-technology-nach-zahlen-spektakulaer-ist-noch-untertrieben-die-naechsten-kursziele/5064000/, https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-ittk-technologie/marvell-ki-boom-zuendet-aktie-schiesst-um-17-prozent-hoch-20396757.html

Veröffentlichungsdatum: 07.03.2026

Autor: Thomas Canali

