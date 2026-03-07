BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD kommt zum Beginn des wichtigen Landtagswahljahres nicht aus ihrem Umfragetief heraus. Im neuen Insa-Sonntagstrend für die "Bild am Sonntag" verloren die Sozialdemokraten einen Punkt und kamen auf nur noch 15 Prozent. Die Union blieb stabil bei 26 Prozent, gefolgt von der AfD mit 25 Prozent. Die Linke gewann einen Punkt und liegt mit 11 Prozent nun gleichauf mit den Grünen, die ebenfalls unverändert blieben.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es für die nicht mehr im Bundestag vertretene FDP: Sie legte um einen Punkt auf 4 Prozent zu und rückte damit näher an die Fünf-Prozent-Hürde heran, die sie überspringen muss, um wieder in den Bundestag einzuziehen.

An diesem Sonntag wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt, in zwei Wochen in Rheinland-Pfalz. Im September gibt es Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Umfragen spiegeln grundsätzlich nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./sk/DP/stk