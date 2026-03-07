© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer Chef des Elektronikriesen Foxconn warnt: Ein langer Krieg mit Iran könnte Öl auf 100 US-Dollar treiben. Noch bleibt der Schaden begrenzt.Der anhaltende Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran könnte nach Einschätzung des Elektronikriesen Foxconn weltweit Preise nach oben treiben, wie Reuters berichtet. Besonders Öl und wichtige Rohstoffe könnten deutlich teurer werden. "Ich denke, dieser Krieg ist etwas, das niemand sehen möchte. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich endet", sagte Foxconn-Chef Young Liu am Freitag vor Journalisten am Firmensitz nahe Taipeh. Die Spannungen im Nahen Osten haben die Finanzmärkte zuletzt stark verunsichert. Investoren sorgen sich vor allem um …Den vollständigen Artikel lesen
