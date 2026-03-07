LONDON (dpa-AFX) - Die US-Streitkräfte haben weitere Langstreckenbomber nach Großbritannien verlegt. Das Verteidigungsministerium in London bestätigte am Nachmittag, dass die USA britische Stützpunkte für "spezifische Verteidigungsoperationen" im Iran-Krieg nutzten. Nachdem am Freitag der erste Militärflieger des Typs B-1 Lancer in Gloucestershire angekommen war, erreichten am Samstag drei weitere die RAF-Basis Fairford, wie britische Medien übereinstimmend berichteten.

Die Verteidigungsoperationen sollen den Iran daran hindern, Raketen in die Region abzufeuern und damit britische Leben in Gefahr zu bringen, wie das Ministerium auf der Plattform X schrieb. Einer der britischen Stützpunkte auf Zypern war im Verlauf des Krieges von einem Angriff getroffen worden.

Die britische Luftwaffe setzt im Mittleren Osten Kampfjets ein, um Drohnen und Raketen abzufangen. Zudem soll in der kommenden Woche der Zerstörer "HMS Dragon" in die Region verlegt werden. Für den Flugzeugträger "HMS Prince of Wales" wurde die Bereitschaftszeit verkürzt, wie die BBC mit Verweis auf eine Quelle im Verteidigungsministerium mitteilte. Eine Entscheidung über eine Verlegung in die Kriegsregion sei aber noch nicht getroffen worden.

Die US-Nutzung britischer Stützpunkte war zu Beginn des Krieges hitzig diskutiert worden, weil Premierminister Keir Starmer erst mit Verzögerung die Genehmigung erteilt hatte. Das hatte US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Unter der Woche hatte Starmer seinen Kurswechsel damit begründet, dass sich die Situation verändert und der Iran inzwischen Drohnen und Raketen auf Länder abgefeuert habe, die ihn nicht angegriffen haben./mj/DP/mis