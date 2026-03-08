Macquarie Bank und Pioneer Credit melden starke Gewinne. Zwei Chancen für Investoren

Anzeige / Werbung

Starkes Handelsgeschäft bei Australiens Investmentbank und verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Schuldenkäufer unterstreichen einen Finanzsektor, der von stabilisierenden Kreditmärkten profitiert.

Australiens Finanzsektor gewinnt wieder an Stabilität

Nach zwei Jahren, die von steigenden Zinsen und angespannten Kapitalmärkten geprägt waren, zeigt sich in Teilen des australischen Finanzsektors wieder ein konstruktiveres Umfeld. Die Kreditbedingungen haben sich stabilisiert, Vermögenspreise haben sich erholt und die Aktivität an den Kapitalmärkten hat sich allmählich verbessert. Sowohl für Banken als auch für spezialisierte Kreditgeber zeigt sich dieser Wandel zunehmend in der Gewinnentwicklung.

Aktuelle Unternehmensmeldungen von Macquarie Group (ISIN: AU000000MQG1) und Pioneer Credit (ISIN: AU000000PNC0) verdeutlichen, wie unterschiedliche Bereiche des Finanzsystems von denselben makroökonomischen Faktoren profitieren: bessere Handelsbedingungen, eine stabile Kreditnachfrage und sinkender Finanzierungsdruck.

Das Ergebnis sind zwei Gewinnentwicklungen, die zeigen, wo derzeit neue Profitquellen im australischen Finanzsektor entstehen.

Macquaries globaler Motor läuft weiter

Nur wenige Institute spiegeln die Breite moderner Finanzmärkte so stark wider wie die Macquarie Group, deren Geschäft Vermögensverwaltung, Rohstoffhandel, Investmentbanking und Privatkundengeschäft umfasst.

In seinem jüngsten Quartalsupdate berichtete das in Sydney ansässige Unternehmen über steigende Gewinne in allen wichtigen Geschäftsbereichen und bestätigte damit das, was das Management als "zufriedenstellende Handelsbedingungen" bezeichnete.

Investoren reagierten prompt: Die Macquarie-Aktie stieg am Tag der Veröffentlichung um bis zu 4% und entwickelte sich damit deutlich besser als der breite australische Aktienmarkt.

Ein Großteil der Stärke kam aus den globalen Geschäftsbereichen der Bank.

Macquarie Asset Management verzeichnete ein besonders starkes Quartal, unterstützt durch Gewinne aus dem Verkauf des nordamerikanischen und europäischen Public-Investments-Geschäfts. Das verwaltete Vermögen stieg bis Ende Dezember auf rund 736 Milliarden australische Dollar, getragen von fortgesetzten Kapitalzuflüssen und steigenden Marktbewertungen.

Gleichzeitig erzielte die Sparte Commodities and Global Markets - seit Jahren ein zentraler Ergebnistreiber - ebenfalls solide Erträge, unterstützt durch Handelsaktivitäten und anhaltende Volatilität auf den globalen Energiemärkten.

Expansion im Bankgeschäft setzt sich fort

Auch das inländische Privatkundengeschäft der Bank wächst weiter.

Die Division Banking and Financial Services von Macquarie meldete einen leicht höheren Quartalsgewinn, während sie ihren Marktanteil im hart umkämpften australischen Hypothekenmarkt weiter ausbaute. Das Volumen der Wohnbaukredite stieg im Berichtszeitraum um 7%, während die Einlagen um 6% zunahmen.

Diese Entwicklung zeigt, wie Macquarie parallel zu seinen institutionellen Aktivitäten ein bedeutendes digitales Bankgeschäft aufgebaut hat.

Doch das Wachstum erfolgt nicht ohne Herausforderungen. Der Wettbewerb im Hypothekenmarkt bleibt intensiv, und die Bank räumte ein, dass die Margen bei neuen Krediten niedriger sind als in früheren Jahren.

Dennoch stuften Analysten das Update insgesamt als solide ein, wobei insbesondere die Stärke im Rohstoffhandel und in der Vermögensverwaltung die Erwartungen stabiler Jahresergebnisse stützte.

Schuldenkäufer profitieren von besseren Kreditbedingungen

Während Macquarie am globalen Ende der Finanzmärkte operiert, entsteht gleichzeitig eine andere - aber verwandte - Chance im Bereich spezialisierter Schuldenkäufer in Australien.

Unternehmen wie Credit Corp Group und Pioneer Credit kaufen notleidende Verbraucherkreditportfolios von Banken zu Abschlägen und realisieren deren Wert über Zeit durch Rückzahlungen.

Die Wirtschaftlichkeit dieses Geschäftsmodells hängt stark von zwei Faktoren ab: dem Angebot an Kreditportfolios und den Finanzierungskosten für deren Erwerb.

Beide Faktoren scheinen sich derzeit zu verbessern.

Banken beginnen nach mehreren Jahren regulatorischer Überprüfung wieder damit, notleidende Kreditportfolios zu verkaufen, während sich die Kreditmärkte nach den starken Zinserhöhungen der vergangenen Jahre wieder öffnen.

Diese Kombination kann für Schuldenkäufer einen erheblichen operativen Hebel erzeugen.

Pioneers Turnaround gewinnt an Dynamik

Bei Pioneer Credit ist diese Verbesserung bereits deutlich in den Zahlen sichtbar.

Das in Perth ansässige Unternehmen meldete zuletzt einen bereinigten Nettogewinn von etwa 10,2 Millionen Dollar im ersten Halbjahr - nahezu so viel wie die 10,5 Millionen Dollar, die im gesamten vorherigen Geschäftsjahr erzielt wurden.

Das Management erhöhte anschließend die Prognose für das Gesamtjahr auf mehr als 20 Millionen Dollar Nettogewinn.

Ein wichtiger Treiber dafür ist die Refinanzierung.

Das Unternehmen konnte kürzlich niedrigere Finanzierungskosten über seine Kapitalstruktur hinweg aushandeln, einschließlich einer Vereinbarung mit Anleihegläubigern, den Kupon von rund 55 Millionen Dollar an Schuldverschreibungen zu senken. Niedrigere Finanzierungskosten dürften sich direkt in höheren Gewinnen niederschlagen, während die Rückzahlungen aus den Kreditportfolios weiterlaufen.

Operativ baut Pioneer zudem sein Geschäft mit gekauften Kreditportfolios weiter aus. Dabei erwirbt das Unternehmen notleidende Kredite von Banken und organisiert deren Rückzahlung über mehrere Jahre. Historisch haben solche Investitionen interne Renditen von über 15% erzielt, was bei steigenden Investitionsvolumina zu zusätzlicher Profitabilität führen kann.

Ein Markt mit Erholungspotenzial

Ein weiterer möglicher Katalysator liegt im Verhalten der großen australischen Banken.

In den vergangenen Jahren hatten mehrere Institute den Verkauf notleidender Kreditportfolios ausgesetzt, während Regulierungsbehörden Praktiken im Umgang mit finanziellen Härtefällen überprüften. Diese Pause begrenzte das Angebot für Schuldenkäufer.

Doch Analysten erwarten zunehmend, dass diese Verkäufe wieder aufgenommen werden.

Sollten Portfolioverkäufe von Banken wie Westpac zu historischen Niveaus zurückkehren, könnten sich die jährlichen Akquisitionen von Pioneer deutlich erhöhen und dem Sektor neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen.

In einem solchen Szenario könnten kleinere Anbieter wie Pioneer besonders stark vom operativen Hebel profitieren.

Zwei unterschiedliche Wege durch denselben Zyklus

Gemeinsam betrachtet zeigen Macquarie und Pioneer zwei unterschiedliche Wege, von verbesserten Finanzmarktbedingungen zu profitieren.

Macquaries diversifizierte globale Plattform lebt von Handelsaktivität, Vermögenszuflüssen und Investmentbanking-Möglichkeiten auf internationalen Märkten.

Pioneer hingegen agiert weiter unten in der finanziellen Wertschöpfungskette, indem das Unternehmen notleidende Kredite erwirbt und deren Wert durch disziplinierte Inkassostrategien und sorgfältiges Kapitalmanagement realisiert.

Beide reagieren jedoch letztlich auf denselben makroökonomischen Hintergrund: stabilere Zinsen, wieder öffnende Kreditmärkte und wachsendes Investorenvertrauen.

Für Australiens Finanzsektor beginnt dieses Umfeld eine neue Phase von Gewinnwachstum hervorzubringen - von globalen Investmentbanken bis hin zu spezialisierten Kreditunternehmen.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu. Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

__________

Quellen:

https://www.reuters.com/business/finance/australias-macquarie-posts-stronger-q3-strength-across-divisions-2026-02-09/

https://pioneercredit.com.au/news/canaccord-genuity-updated-research/

https://stockwirex.com/asx-stock-news/financials-fintech/pnc-pioneer-credit-fy26-npat-upgrade/

https://ng.investing.com/news/company-news/axactor-q4-2025-slides-3pc-growth-offsets-revenue-decline-no-dividend-planned-93CH-2338687

Lassen Sie sich in den Verteiler für Pioneer Credit oder Nebenwerte eintragen

Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler

Pioneer Credit" oder "Nebenwerte".

Pioneer Credit Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000PNC0

https://pioneercredit.com.au

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Pioneer Credit existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Pioneer Credit. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Pioneer Credit können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Pioneer Credit einsehen: https://pioneercredit.com.au/for-business/shareholders/news-and-announcements/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Pioneer Credit vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Macquarie Bank und Pioneer Credit melden starke Gewinne. Zwei Chancen für Investoren appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000MQG1,AU000000PNC0