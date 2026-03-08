Ein europäischer Halbleiterhersteller hat sich vom kapitalintensiven Produzenten zum profitablen Chipentwickler gewandelt. Mehrere Megatrends sorgen für kräftigen Rückenwind und eröffnen weiteres Wachstumspotenzial. Internationale Wachstumsinitiativen liefern zusätzliche Fantasie. Damit rückt jetzt bei dem Titel ein spannendes Gamechanger-Potenzial in den Fokus.Das Unternehmen für spezialisierte Halbleiterlösungen spielt eine zentrale Rolle an der Schnittstelle zwischen realer Welt und digitaler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär