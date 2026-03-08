PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenminister Wang Yi hat vor einem erwarteten Besuch von US-Präsident Donald Trump in der Volksrepublik vor falschen Einschätzungen gewarnt. Wenn beide Länder nicht miteinander Kontakt hielten, führe dies zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen, sagte er in Peking am Rande des dort tagenden Nationalen Volkskongresses.

Ein Weg Richtung Konflikt und Konfrontation würde der Welt weiter schaden. Die Beziehung beider Länder wirke sich global aus, erklärte Wang. "Jetzt müssen beide Seiten gründliche Vorbereitungen treffen, ein günstiges Umfeld schaffen, bestehende Differenzen kontrollieren und unnötige Störungen beseitigen", sagte er.

US-Präsident Donald Trump hat einen China-Besuch in Aussicht gestellt, der Berichten zufolge Ende März beginnen könnte. Peking bestätigte dies bislang nicht.

Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatten sich zuletzt Ende Oktober in Südkorea im Vorfeld des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) getroffen und unter anderem eine vorläufige Pause im laufenden Handelsstreit vereinbart.

Allerdings gibt es weiter Streit etwa beim Export seltener Erden aus China oder Computerchips aus den USA. Jüngst wurde spekuliert, ob Peking wegen des US-Angriffs auf den Iran - ein Wirtschaftspartner Chinas - den Besuch verschieben könnte./jon/DP/mis