DAX: Es bleibt politische angespannt! - Die aktuelle DAX-Analyse

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 11 - 2026)

Die wichtigsten Punkte

Der DAX hat zum Wochenbeginn unter die SMA20 (aktuell bei 24.813 Punkten) bzw. unter die SMA50 (aktuell bei 24.844 Punkten) zurückgesetzt. Es ging im weiteren Handelsverlauf abwärts. Die Notierungen konnten sich zunächst an der SMA200 (aktuell bei 24.200 Punkten), bzw. im Bereich des 23,6 - Retracement stabilisieren. Am Donnerstag wurden sowohl die SMA200 als auch das 23,6 - Retracement aufgegeben. Der Index setzte im Zuge der Schwäche deutlich zurück.

Das Tageschart ist damit angeschlagen und bärisch zu interpretieren. Solange der Index per Tagesschluss unter der SMA200 notiert, solange besteht das Risiko, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 22.970/55 Punkte bzw. die 22.645/25 Punkte sein.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 08.03.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.