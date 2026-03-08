München (ots) -
Deutschland geht auf die Jagd! In der neuen Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" lässt Joyn am Donnerstag, 12. März 2026, wieder 16 Prominente untertauchen. Twitch-Star Max Schradin, Extremsportler Joey Kelly und Survival-Experte Otto Bulletproof nehmen als Hunter die Verfolgung auf und erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der Targets. Die drei kombinieren in ihrer mobilen Einsatzzentrale Informationen und Hinweise, um ein Target nach dem anderen zu schnappen. Die entscheidende Rolle in diesem Katz-und-Maus-Spiel: die Öffentlichkeit. Während der Flucht kann potenziell jeder als Komplize oder Zeuge ins Geschehen eingreifen. Wer hilft mit Geld, Schlafplatz oder Mitfahrgelegenheit - und wer liefert per Joyn-App, Anruf oder Social Media den allesentscheidenden Hinweis an die Hunter?
Auf der Flucht und auf die Unterstützung ihrer Communities angewiesen sind ab Donnerstag:
- Model Mirja du Mont und Schauspielerin Janine Kunze
- Fußball-Europameister Markus Babbel mit Ehefrau Tina Babbel
- "Big Brother"-Legende Jürgen Milski
- "Let's Dance"-Sieger René Casselly
- Schlagersänger Marc Eggers und YouTube-Star CrispyRob
- Social-Media-Star Julia Römmelt
- TV-Moderatorin Jeannie Wagner
- Reality-TV-Brüder Calvin und Marvin Kleinen
- Comedian Jerry Vsan und Reality-TV-Teilnehmer Laurenz Pesch
- Drag Queen Aria Addams und Twitch-Streamerin StarletNova
Joyn und ProSieben zeigen die neue Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" ab 31. März 2026 immer dienstags in Doppelfolgen. Produziert wird "Most Wanted - Wer entkommt?" von studio flitz im Auftrag von Joyn.
"Most Wanted - Wer entkommt?" - zwölf Folgen, ab 31. März 2026, immer dienstags - kostenlos auf Joyn und um 22:35 Uhr auf ProSieben
