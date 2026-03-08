München (ots) -Deutschland geht auf die Jagd! In der neuen Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" lässt Joyn am Donnerstag, 12. März 2026, wieder 16 Prominente untertauchen. Twitch-Star Max Schradin, Extremsportler Joey Kelly und Survival-Experte Otto Bulletproof nehmen als Hunter die Verfolgung auf und erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der Targets. Die drei kombinieren in ihrer mobilen Einsatzzentrale Informationen und Hinweise, um ein Target nach dem anderen zu schnappen. Die entscheidende Rolle in diesem Katz-und-Maus-Spiel: die Öffentlichkeit. Während der Flucht kann potenziell jeder als Komplize oder Zeuge ins Geschehen eingreifen. Wer hilft mit Geld, Schlafplatz oder Mitfahrgelegenheit - und wer liefert per Joyn-App, Anruf oder Social Media den allesentscheidenden Hinweis an die Hunter?Auf der Flucht und auf die Unterstützung ihrer Communities angewiesen sind ab Donnerstag:- Model Mirja du Mont und Schauspielerin Janine Kunze- Fußball-Europameister Markus Babbel mit Ehefrau Tina Babbel- "Big Brother"-Legende Jürgen Milski- "Let's Dance"-Sieger René Casselly- Schlagersänger Marc Eggers und YouTube-Star CrispyRob- Social-Media-Star Julia Römmelt- TV-Moderatorin Jeannie Wagner- Reality-TV-Brüder Calvin und Marvin Kleinen- Comedian Jerry Vsan und Reality-TV-Teilnehmer Laurenz Pesch- Drag Queen Aria Addams und Twitch-Streamerin StarletNovaJoyn und ProSieben zeigen die neue Staffel "Most Wanted - Wer entkommt?" ab 31. März 2026 immer dienstags in Doppelfolgen. Produziert wird "Most Wanted - Wer entkommt?" von studio flitz im Auftrag von Joyn."Most Wanted - Wer entkommt?" - zwölf Folgen, ab 31. März 2026, immer dienstags - kostenlos auf Joyn und um 22:35 Uhr auf ProSiebenPressekontakt:Katrin Dietz, Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 o. - 1129email: katrin.dietz@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneJoynEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6230989