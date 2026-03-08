Wochenausblick - Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen im Fokus



Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Zum Wochenauftakt stehen wichtige Wirtschaftsdaten aus China und der Eurozone im Mittelpunkt. In China werden der Verbraucherpreisindex sowie der Erzeugerpreisindex für das vergangene Jahr veröffentlicht, während in der Eurozone das Sentix Investorenvertrauen bekannt gegeben wird, dass einen aktuellen Stimmungsindikator für die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage durch institutionelle Investoren liefert. Auf Unternehmensseite präsentiert GEA seine aktuellen Quartalszahlen und informiert damit über die jüngsten Geschäftsentwicklungen im Maschinen- und Anlagenbau.









Dienstag:



Am Dienstag stehen Wirtschaftsdaten aus einigen der größten Volkswirtschaften der Welt im Fokus. Den Auftakt macht China als zweitgrößte Volkswirtschaft: Hier werden sowohl die Handelsbilanz als auch die Zahlen zu Importen und Exporten im Jahresvergleich veröffentlicht. Auch Deutschland, die drittgrößte Volkswirtschaft, legt seine aktuelle Handelsbilanz vor und gibt Einblick in die jüngsten Entwicklungen im Außenhandel. In der weltweit viertgrößten Volkswirtschaft Japan wird zudem noch das Bruttoinlandsprodukt für das vergangene Quartal bekannt gegeben.



Auf Unternehmensseite stehen gleich mehrere namhafte Akteure im Rampenlicht: Der Modekonzern Hugo Boss legt seine aktuellen Quartalszahlen vor und gewährt Einblicke in die Geschäftsentwicklung der Bekleidungsbranche. Die Oracle Corporation berichtet über ihre jüngsten Ergebnisse aus dem Technologiesektor. Zudem öffnet auch noch der DAX Konzern Volkswagen die Bücher und informiert über die aktuelle Lage.



















Mittwoch:



Zur Wochenmitte stehen am Mittwoch wichtige Inflationsdaten im Mittelpunkt. In Deutschland wird der harmonisierte Verbraucherpreisindex veröffentlicht und liefert damit aktuelle Informationen zur Teuerungsrate im Jahresvergleich. In den USA rücken sowohl der Verbraucherpreisindex für den Monat als auch für das Jahr in den Fokus und geben Aufschluss über die Entwicklung der Verbraucherpreise auf dem weltweit größten Markt.



Auch auf Unternehmensseite gibt es zahlreiche Impulse: Henkel präsentiert seine Quartalszahlen und berichtet über die jüngsten Entwicklungen im Konsumgüterbereich. Porsche legt aktuelle Geschäftszahlen aus der Automobilbranche vor. Wacker Chemie informiert mit ihren Zahlen über die Lage im Chemiesektor, während Rheinmetall Einblicke in die jüngste Geschäftsentwicklung im Bereich der Industrie- und Rüstungstechnologie gibt.















Donnerstag:



Zum Donnerstag wird in Großbritannien die monatliche Industrieproduktion veröffentlicht. Diese Kennzahl liefert einen aktuellen Einblick in die Entwicklung des Industriesektors und dient als wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Lage des Landes.



Auch auf Unternehmensseite gibt es zahlreiche Neuigkeiten: Adobe präsentiert seine aktuellen Quartalszahlen, Der Automobilhersteller BMW legt seine Ergebnisse für das vergangene Quartal vor und Brenntag SE veröffentlicht ebenfalls seine Geschäftszahlen. Darüber hinaus berichten Hannover Rück, sowie der Online-Modehändler Zalando über ihre jüngsten Quartalsergebnisse.























Freitag:



Am Freitag richtet sich der Blick auf eine Reihe bedeutender Konjunkturdaten aus Nordamerika. In den USA wird die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben (ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise) auf Monats- und Jahresbasis veröffentlicht. Zudem steht das annualisierte Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten auf der Agenda und gibt Aufschluss über das Wirtschaftswachstum im vergangenen Quartal. Des Weiteren wird in Kanada die aktuelle Arbeitslosenquote bekannt gegeben.



Zum Wochenende gibt es auch auf Unternehmensseite Neuigkeiten: Die Alibaba Group und das Rohstoff Unternehmen K+S legen ihre Zahlen vor.











