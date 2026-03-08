In Zeiten geopolitischer Unsicherheit und Inflation fragen sich viele Anleger, ob Edelmetalle wie Gold oder Silber als Stabilitätsanker im Portfolio sinnvoll sind. Vermögensverwalter Gerd Kommer über Vor- und Nachteile.Edelmetalle gelten als sichere Hafenwerte in Krisenzeiten. Doch ihre hohe Volatilität stellt die Frage, ob sie tatsächlich stabilisierend wirken. "Die Schwankungen bei Gold sind höher als bei Aktien. Silber, Platin und Palladium haben sogar doppelt so hohe Volatilitäten", erklärt Gerd Kommer im Gespräch mit wO TV. In den letzten Jahrzehnten erlebten Edelmetalle eine wechselhafte Entwicklung: Nach einer langen Phase der Enttäuschung bis 2002 folgte eine Erholung, die durch die …Den vollständigen Artikel lesen
