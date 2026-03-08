© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIGeopolitik, Zölle und KI treiben die Märkte. Einige Konsumriesen liefern trotzdem stabile Dividenden. Welche Aktien Anleger jetzt im Blick haben.Geopolitische Spannungen im Nahen Osten, neue Zölle und Unsicherheit rund um künstliche Intelligenz sorgen für Nervosität an den Börsen. In diesem Umfeld rücken defensive Konsumgüteraktien wieder stärker in den Fokus von Dividendeninvestoren. Darüber berichtet das US-Finanzmagazin Barron's in einer aktuellen Analyse. Der Konsumgütersektor zeigt sich in diesem Jahr robust. Der Consumer Staples Select Sector SPDR ETF von State Street legte rund 14 Prozent zu und übertraf damit den nahezu unveränderten Gesamtmarkt. Zwar notieren die Aktien mit dem …Den vollständigen Artikel lesen
